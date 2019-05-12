Konyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Konyaspor: Serkan, Skubic, Jevtovic, Uğur, Ferhat, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Jahovic
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
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