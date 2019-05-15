Konyaspor, TBSL'ye bir adım daha attı!
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde 2 karşılaşma yapıldı.
Düzce Belediyespor karşısında seride durumu 2-0'a getiren Konyaspor play-off yarı finaline yükseldi. Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor eşleşmesinde ise seride durum 1-1'e geldi.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor: 53-64 (1-1)
Konyaspor-Düzce Belediyespor: 68-62 (2-0)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle