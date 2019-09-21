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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Konyaspor: Taraftarlarımızın bekletilmesi kabul edilebilir değil

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Konyaspor: Taraftarlarımızın bekletilmesi kabul edilebilir değil

Süper Lig'in 5'inci haftasında dün deplasmanda Göztepe ile oynadıkları maç öncesi taraftarlarının İzmir Emniyeti tarafından bekletildiğini ifade eden Konyaspor, bu nedenle stada yarım saat geç girdiklerini belirterek uygulamanın kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu tavrın özellikle İzmir'de oynadığımız müsabakalarda tekerrür etmesini ve taraftarımıza güvenlik noktalarında yapılan çağ dışı uygulamaları esefle kınıyoruz. Sosyal mecrada yer alan görüntülerden de anlaşılacağı üzere taraftarımız hem güvenlik noktalarında hem de stadyuma girişlerde sadece bekletilmemiş kötü ve çirkin davranışlara da maruz kalmıştır. Daha önce de İzmir'de oynadığımız bir maçta taraftarımız sebepsiz yere 42'nci dakikada maça girebilmiş ve yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden istenmeyen olaylar yaşanmıştır. İzmir Emniyeti'nden ve yetkililerden kilometrelerce uzaktan takımının maçını izlemek üzere gelen yüzlerce taraftarın neden bekletildiği konusunda makul bir açıklama bekliyoruz. Konya'dan gelen ve yolda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle geciken bir otobüsü gerekçe göstererek taraftarın bekletilmesi acziyetin ve çözüm üretememenin sonucudur. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Ancak bahse konu ilin iyi niyetli emniyet birimleri yüzlerce binlerce taraftarı bekletmek yerine, geride kalan otobüs/otobüsler için ayrıca tedbirler alarak taraftarların maç izleme haklarını ellerinden almamışlardır."

'KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'
Konyaspor'dan yapılan açıklamanın devamında, "Stadyum girişlerinde yapılan aramalar güvenlik gerekçesiyle bir yere kadar anlaşılabilir seviyededir ancak burada da taraftarlarımıza karşı gösterilen tutum yüz kızartıcıdır. Konya bu anlamda her zaman için örnek şehirlerden biri olmuştur. Fakat taraftarlarımıza yapılan bu muamelenin karşılıksız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekmektedir" denildi.

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Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Utanç verici bir geceydi"Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın tüm bölümünde Göztepe'nin daha etkili olduğunu belirterek, "Maç A'dan Z'ye Göztepe'nin hakkıydı" dedi.
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Konyaspor: Taraftarlarımızın bekletilmesi kabul edilebilir değil

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