Konyaspor taraftarı İzmir Marşı söyledi

Atiker Konyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Guimares ile oynadığı mücadelede tümn statta İzmir Marşı söylendi.
Bylock soruşturması sonrasında istifa eden Atiker Konyaspor Kulübü'nün eski Başkanı Ahmet Şan’ın geçtiğimiz Temmuz ayında taraftar gurubu Nalçacılıların düzenlediği birlik ve istişare gecesinde “Bugün Türkiye’de maalesef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘Tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor” şeklinde konuşmuş ve sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çıkan olaylar sonrasında alınan ceza ile takımlarından uzak kalan ve takımlarının Avrupa Ligi maçında kale arkasında yer alan Nalçacılılar taraftar grubu, diğer tribünlerdeki taraftarlar ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.