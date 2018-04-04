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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
04.04.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Konyaspor, Sivasspor maçına odaklandı!

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Konyaspor, Sivasspor maçına odaklandı!

Atiker Konyasporlu futbolcu Ferhat Öztorun, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacakları karşılaşma için "Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah Sivasspor maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak." dedi.

Ferhat Öztorun, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta yine çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.
Kendi sahalarında oynadıkları için daha avantajlı olacaklarını ifade eden Öztorun, "Şu anki gidişatta bizim için tek bir sonuç var, o da galibiyet. Çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. O gün bütün mücadelemizi verip sahadan galip ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor ile oynadıkları maçta taraftar desteğini vurgulayan Ferhat Öztorun, şunları kaydetti:
"O gün bizi sonuna kadar desteklediler. Her zaman destekliyorlar. Onların desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Özellikle kendi sahamızda bizim en büyük avantajımız taraftarımızdır. İnşallah taraftarlarımız Sivasspor maçında da stadyumu en iyi şekilde doldurur, bizler de onların destekleriyle maçı kazanır, bu galibiyeti onlara hediye ederiz."

Ferhat Öztorun, ligin sonlarına yaklaşıldıkça maçların stresinin de yükseldiğini belirterek, şunları aktardı:
"Stresi yüksek maçlar oynuyoruz. Bulunduğumuz konum hakikaten kritik bir nokta. Bunun altından kalkacak oyuncu ve hocalara sahibiz. Önemli olan sahaya çıkıp mücadele etmek. Maç sahada kazanılıyor. Bunu yapacak gücümüz var. Evimizde Kayserispor'u yenmemiz, arkasından Osmanlıspor'a yenilmememiz morallerimizi yerine getirdi. Ayrıca Osmanlıspor karşılaşmasından aldığımız 1 puanın bizim için stratejik önemi vardı. Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah Sivasspor maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak."

SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Atiker Konyaspor, 8 Nisan Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Gruplara ayrılan futbolcular 6'ya 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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