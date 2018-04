Konyaspor, Sivasspor maçına odaklandı!

Ferhat Öztorun, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta yine çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Kendi sahalarında oynadıkları için daha avantajlı olacaklarını ifade eden Öztorun, "Şu anki gidişatta bizim için tek bir sonuç var, o da galibiyet. Çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. O gün bütün mücadelemizi verip sahadan galip ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.



Geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor ile oynadıkları maçta taraftar desteğini vurgulayan Ferhat Öztorun, şunları kaydetti:

"O gün bizi sonuna kadar desteklediler. Her zaman destekliyorlar. Onların desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Özellikle kendi sahamızda bizim en büyük avantajımız taraftarımızdır. İnşallah taraftarlarımız Sivasspor maçında da stadyumu en iyi şekilde doldurur, bizler de onların destekleriyle maçı kazanır, bu galibiyeti onlara hediye ederiz."



Ferhat Öztorun, ligin sonlarına yaklaşıldıkça maçların stresinin de yükseldiğini belirterek, şunları aktardı:

"Stresi yüksek maçlar oynuyoruz. Bulunduğumuz konum hakikaten kritik bir nokta. Bunun altından kalkacak oyuncu ve hocalara sahibiz. Önemli olan sahaya çıkıp mücadele etmek. Maç sahada kazanılıyor. Bunu yapacak gücümüz var. Evimizde Kayserispor'u yenmemiz, arkasından Osmanlıspor'a yenilmememiz morallerimizi yerine getirdi. Ayrıca Osmanlıspor karşılaşmasından aldığımız 1 puanın bizim için stratejik önemi vardı. Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah Sivasspor maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak."



SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI



Atiker Konyaspor, 8 Nisan Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı.



Gruplara ayrılan futbolcular 6'ya 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.