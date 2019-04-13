Konyaspor - Sivasspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
Konyaspor: Serkan, Opanesenko, Uğur, Fallou, Zuta, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Jahovic
Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjasmyr, Braz, Uğur, Hakan, N'Dinga, Douglas, Özer, Emre, Diabate
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