Konyaspor Salzburg deplasmanında!

Salzburg Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.



Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlı ekip, yarın rakibini mağlup etmeye çalışacak.



Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak.



Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg'un 7 puanı bulunuyor.

I Grubu'nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vitoria, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dördüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

ATİKER KONYASPOR, AVRUPA'DA 10. SINAVINDA

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 10. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 7 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 9 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2