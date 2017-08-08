Konyaspor, Moussa Sow için bastırıyor

Süper Kupa’yı kaldırıp bir sezonda 3 kupanın 2’sini müzesine götüren Yeşil-Beyazlılar’da yönetim takıma flaş bir forvet kazandırmak için düğmeye bastı. Hedefteki isim Fenerbahçe’nin de hala gündeminde olduğu iddia edilen Moussa Sow...

Teknik direktör Mustafa Akçay’ın istediği hızlı forvet tanımına tam olarak uyan yıldız oyuncu için girişimler hız kazandı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Ancak önceliği doğal olarak Fenerbahçe.

Gündeminde flaş isimler bulunan Sarı-Lacivertliler, eğer kısa süre içinde kadrosuna bir forvet katarsa Sow için tek seçenek Konya olacak ve Yeşil-Beyazlılar, bu transferi bitirmek için harekete geçecek.

VOLKAN VE YUSUF LİSTEDE

Konyaspor’da ayrıca Yusuf Erdoğan ve Volkan Şen’le ilgili girişimler de bitmiş değil. İkinci oyuncudan birinin takıma kazandırılması için görüşmeler yapılacak. (Fanatik)