Konyaspor kazandı 2-1
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor özel maçta karşılaştığı RWD Molenbeek’i 2-1 yendi. Atiker Konyaspor'a gelibiyeti getiren golleri Samuel Eto'o ve Yatabare attı.
Atiker Konyaspor sitesinde yer alan haber şu şekilde:
Atiker Konyaspor’umuz özel maçta RWD Molenbeek’i 2-1 yendi
Hollanda’da 20 Temmuz Cuma günü başlayan ikinci etap kampındaki ilk özel maçında Belçika 2.Lig takımlarından RWD Molenbeek ile karşılaşan Atiker Konyaspor’umuz, rakibini 2-1 mağlup etti.
Juliana Mill Sahası’nda TSİ 17:30’da başlayan mücadelenin ilk yarısında Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Sertan Yiğenoğlu, Yevgen Opanasenko, Marko Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Vedat Bora, Yatabare, Samuel Eto’o kadrosuyla sahada yer alan yeşil-beyazlılarımız 4.dakikada Samuel Eto’o nun attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıya Ertuğrul, Savaş, Selim, Ali Turan, Ali Yaşar, Moke, Amir, Vedat Bora, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Yatabare kadrosuyla başlayan Atiker Konyaspor’umuz, 60.dakikada Brouckaert’in golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi.
Takımımızda ilerleyen dakikalarda Ali Turan’ın yerine Jens Jonsson, Vedat’ın yerine Mücahit Can Akçay oyuna dahil oldu.
Atiker Konyaspor’umuz, 75.dakikada Mustapha Yatabare’nin golüyle ve 2-1’lik skorla yeniden öne geçti.
Mücadelenin geride kalan bölümlerinde skor değişmedi ve Atiker Konyaspor’umuz Hollanda kampında oynadığı ilk özel maçında Belçika 2.Lig takımlarından RWD Molenbeek’i 2-1 mağlup etti. (Ajansspor)
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