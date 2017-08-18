Konyaspor Hırvat stoper ile imzaladı!

Atiker Konyaspor, merakla beklenen stoper transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, önceki gün Konya’ya getirdiği Hırvat stoper Petar Filipovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Fatih Tınmaz, “Transfer çalışmalarımız kapsamında sezona Avusturya Wien takımında başlayan Petar Filipović ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere burada bulunmaktayız. 26 yaşında ve sol stoper mevkiinde oynayan Filipovic, bu sezon şu ana kadar 7 karşılaşmada sahaya çıktı. Petarligde 4, Avrupa Ligi eleme maçlarında 2 ve kupada 1 müsabakada forma giydi. Gördüğümüz kadarıyla kendisi hazır vaziyette. Dolayısıyla lisans işlemleri tamamlandıktan sonra, hocamızın kadro tercihinde yer aldığı takdirde yeni transferimiz en kısa sürede takımımıza katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz.Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Atiker Konyaspor’a hoş geldin Filipovic” şeklinde konuştu.
Petar Filipovic, Atiker Konyaspor’da 42 numaralı formayı giyecek