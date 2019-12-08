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Canlı | Konyaspor - Gaziantep
Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena'dan canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic
Gaziantep: Günay, Djilobodji, Alin Tosca, Kana-Biyik, Oğuz, Güray, Chibsah, Furkan, Jefferson, Twumasi, Kayode
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