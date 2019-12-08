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Futbol
08.12.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Canlı | Konyaspor - Gaziantep

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Canlı | Konyaspor - Gaziantep

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena'dan canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Alin Tosca, Kana-Biyik, Oğuz, Güray, Chibsah, Furkan, Jefferson, Twumasi, Kayode

Canlı | Konyaspor - Gaziantep

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