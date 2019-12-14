MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip
GeriFutbol Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.12.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Eyüpspor hezimetinin ardından istifa sinyalleri vermişti...

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Taylan Antalyalı'yı, İttifak Holding Konyaspor 'un istediği kaydedildi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Taylan'ı takımında görmek istediğini kaydedince yeşil beyazlı yönetim, görüşmelere başlamak üzere Galatasaray ile temasa geçti.

Sarı kırmızılılar tarafından 4 yıllık sözleşme yapılan ancak takımda süre alamayan 24 yaşındaki oyuncunun gidişi için Terim de onay verdi.

Transferin ise sezon sonuna kadar ya da 1.5 yıllık şeklinde yapılacak anlaşmaya göre, kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor...

Sezon başında bedelsiz olarak takıma kazandırılan Taylan bu sezon Galatasaray formasıyla 2'si lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olamak üzere sadece 3 maçta forma giydi.

(Fotomaç)

Konyaspor, Galatasaraydan Taylan Antalyalıya talip

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle