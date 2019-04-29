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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bir ilki başardı!

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Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bir ilki başardı!

Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. Lider Başakşehir ile arasında sadece 3 puan fark bulunan Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanması halinde liderlik koltuğunun ortağı olacak. Peki, Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta mücadelesinde Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligin ilk yarısında, Türk Telekom Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldığı Konyaspor karşısında galibiyet mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, bu mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğunun ortağı olacak. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

A.KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. 29 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada, Ali Saygın Önel ve Erdem Bayık yardımcılıkları üstlenecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artırdı.
Vodafone Park'taki karşılaşmanın 8. dakikasında Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, üst üste pas hatalarıyla rakibi karşısında organize olamadı. MKE Ankaragücü, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Loris Karius'u geçemedi ve Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda hücumda daha etkili olan siyah-beyazlılar, Domagoj Vida ve Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle farkı açtı. Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti.

Puanını 59'a yükselten siyah-beyazlı ekip, 62 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile farkı 3'e düşürdü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de bir ilki başardı.

Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.

Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikten sonra Beşiktaş, 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.

BURAK YILMAZ, GOL SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Siyah-beyazlı takımı 8. dakikada 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, gol atma serisini 6 maça çıkardı.

Ligin 25. haftasında Atiker Konyaspor'a attığı golle seriye başlayan Burak Yılmaz, ardından Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü filelerini de havalandırmayı başardı.

Burak Yılmaz, 63. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta 11. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, ligdeki gol sayısını ise 16'ya yükseltti.

VİDA SAVUNMADA KAZANDIĞI TOPU GOLE ÇEVİRDİ

Beşiktaş'ı 54. dakikada 2-0 öne geçirerek rahatlatan Domagoj Vida, kendi hazırladığı pozisyonu gole çevirmeyi başardı.
Kendi yarı alanında rakibinden topu alan Vida, hızlı hücumda meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra takım arkadaşı Jeremain Lens'e bıraktı. Vida, pasının ardından hızlı bir şekilde ceza alanın koştu. Lens'in pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın ortasında altıpasta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Vida, son 4 maçta üçüncü kez fileleri havalandırdı.

LJAJİC, 2 MAÇ SONRA GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı ekibi 81. dakikada 4-1 öne geçiren Adem Ljajic, 2 maç sonra golle buluştu.
Ligde Çaykur Rizespor maçında fileleri havalandıran ve Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarını boş geçen Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında şık bir gole imza attı.
Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşadı.

KARİUS'DAN BAŞARILI PERFORMANS

Siyah-beyazlı ekibin Alman kalecisi Loris Karius, başarılı performansıyla galibiyette rol oynadı.
İlk yarıda rakibin üst üste bulduğu pozisyonlarda gole izin vermeyen Karius, ikinci yarıda da önemli kurtarışlar yaptı.
Sezon başından beri performansıyla zaman zaman taraftarların tepkisini geçen Karius, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından siyah-beyazlıların isteğiyle üçlü çektirdi.

ADRİANO VE QUARESMA SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Sakatlıktan dönen Ricardo Quaresma ile Adriano Correia, son bölümlerde oynama fırsatı buldu.
Quaresma, maçın 76. dakikasında Lens'in yerine oyuna dahil olurken, Adriano da 88. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine şans buldu.

SINIRDAKİLER DERBİDE OYNAYABİLECEK

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan Burak Yılmaz ile Quaresma, bu mücadeleyi kart görmeyerek tamamladı.Her iki oyuncu, ligin 31. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşmasında görev alabilecek.

TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK TEZAHÜRATLARI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının 4-1 kazanmasının ardından şampiyonluk tezahüratları yaptı.
Taraftarlar, Karius'un yanı sıra Vida lehine de tezahüratta bulundu.

HALİL UMUT MELER, VAR KARARIYLA PENALTIYI TEKRARLATTI

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, son bölümlerde kritik Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları verdi.
Meler, maçın 74. dakikasında Beşiktaş ceza alanı içinde Michal Pazdan ile Atiba Hutchinson arasındaki mücadele sonrası VAR'a başvurdu. Pozisyonu saha kenarından izleyen hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada Boyd'un kullandığı penaltı atışında kaleci Karius, meşin yuvarlağı önledi. Halil Umut Meler, Beşiktaşlı oyuncu Vida'nın penaltı atışından önce sahaya girdiği gerekçesiyle bir kez daha VAR'a başvurdu ve pozisyonu saha kenarında değerlendirdi. Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.

MKE ANKARAGÜCÜ 3 MAÇ SONRA YENİLDİ

MKE Ankaragücü, 3 maç sonra ligde yenildi.
Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikten sonra oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş karşılaşmasından 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de 14. yenilgisini alan MKE Ankaragücü, 36 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü oyuncusu Ante Kulusic, Burak Yılmaz'ın kolunun yüzüne çarpması sonrası yerde kaldı. Burnu kanayan Kulusic'in tedavisi saha içinde yapıldı. Karşılaşma bu nedenle 5 dakika durdu. Kulusic'in daha sonra saha kenarına gitmesiyle oyuna devam edildi.

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