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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.08.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret! 25 maç oldu...

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Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret! 25 maç oldu...

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.

- Deplasmanda galibiyeti yok

Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da 0-0, geçen sezon da 1-1'lik beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.

Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret 25 maç oldu...

- Süper Lig'de 37. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 36 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçlar İstanbul'da 1-1, Konya'da 0-0 berabere bitti.

- En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

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