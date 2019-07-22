Konyaspor, Erdon Daci'nin sözleşmesini uzattı
Konyaspor Kulübü, Makedon forveti Erdon Daci'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
2019-2020 sezonu sonunda kulübüyle olan olan sözleşmesi sona erecek olan Erdon Daci için Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi.
Törene Erdon Daci ile birlikte kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı. Yeni sözleşmesiyle birlikte 2023 yılına kadar Konyaspor'da forma giyecek olan Erdon Daci yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu belirterek, " Aykut hocam, Sayın Başkanımız yöneticilerimiz, takımdaki abilerim bana çok inandı. Bu üzerime büyük bir sorumluluk getirdi. Ben de bu inanca ve güvene layık olmak için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüm. Bolu’da mükemmel bir kamp ortamı vardı. Hepimiz çok iyi çalıştık. Bireysel olarak kendime hem iyi bakıyorum hem de antrenmanlarda büyük bir motivasyon ve hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah bu sezon hem kendi adıma hem de takımımız adına verimli ve başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
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