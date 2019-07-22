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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.07.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Konyaspor, Erdon Daci'nin sözleşmesini uzattı

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Konyaspor, Erdon Daci'nin sözleşmesini uzattı

Konyaspor Kulübü, Makedon forveti Erdon Daci'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

2019-2020 sezonu sonunda kulübüyle olan olan sözleşmesi sona erecek olan Erdon Daci için Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi.

Törene Erdon Daci ile birlikte kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı. Yeni sözleşmesiyle birlikte 2023 yılına kadar Konyaspor'da forma giyecek olan Erdon Daci yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu belirterek, " Aykut hocam, Sayın Başkanımız yöneticilerimiz, takımdaki abilerim bana çok inandı. Bu üzerime büyük bir sorumluluk getirdi. Ben de bu inanca ve güvene layık olmak için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüm. Bolu’da mükemmel bir kamp ortamı vardı. Hepimiz çok iyi çalıştık. Bireysel olarak kendime hem iyi bakıyorum hem de antrenmanlarda büyük bir motivasyon ve hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah bu sezon hem kendi adıma hem de takımımız adına verimli ve başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

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