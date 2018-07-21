Konyaspor Eliseu'yu istiyor
Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Konyaspor, transfere hız verdi. Yeşil-Beyazlılar, Benfica’yla sözleşmesi sona eren Eliseu ile ilk teması kurdu, görüşmeler olumlu geçti.
Transfer çalışmalarında gaza basan Atiker Konyaspor, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Evgen Opanasenko ve Marco Javtovic transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Portekiz devi Benfica ile yollarını ayıran Eliseu ile ilk temasını kurdu.
ÇALIMBAY ONAY VERDİ
34 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedilirken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelerek transferi sonuçlandırması bekleniyor. Son 3 sezonda Benfica formasıyla ter döken Portekizli yıldız için teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)
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