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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.09.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Konyaspor deplasmanda güldü

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Konyaspor deplasmanda güldü

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Konuk takımın gollerini 36. dakikada Mustapha Yatabare ve 45'te Jens Jonsson kaydetti. Atiker Konyaspor bu skorla 11 puana yükseldi, Kayserispor ise 8 puanda kaldı. Kayserispor bu sezon sahasında ilk defa kaybetti. 6. hafta sonunda Konyaspor tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den aldı. Rıza Çalımbay'ın ekibi başarılı grafiğini sürdürdü. Konyaspor ligde bir sonraki hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Beşiktaş'a konuk olacak.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun ,

Kayserispor: Lung , Tiago Lopes , Levent , Kana Bıyık , Atila Turan , Rotman , Mensah (Varela dk. 46 ), Deniz , Bilal (Kravets dk. 57 ), Chery , Umut Bulut

Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Mert, Kucher

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Atiker Konyaspor: Serkan , Skubic , Uğur , Selim , Ferhat , Jonsson , Jevtovic , Ömer Ali Şahiner (Abro dk. 89 ?), Fofana (Vedat dk. 79 ), Milosevic (Huertas dk. 61 ), Yatabare

Yedekler: Mahmut, Volkan, Diagne, Ali Turan, Jahovic, Hadziahmetovic, Opanasenko

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Fofana, Jonsson (Atiker Konyaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki2 Başakşehir6813
2Önceki1 Galatasaray5812
3Önceki3 Kasımpaşa5312
4Önceki5 Konyaspor6311
5Önceki4 Beşiktaş5310
6Önceki8 Yeni Malatyaspor6210
7Önceki9 Ankaragücü6110
8Önceki12 Göztepe609
9Önceki6 Kayserispor6-18
10Önceki7 Trabzonspor627
11Önceki10 Antalyaspor5-47
12Önceki11 Fenerbahçe5-16
13Önceki13 Alanyaspor5-76
14Önceki15 Bursaspor6-15
15Önceki14 Sivasspor5-45
16Önceki16 Çaykur Rizespor6-33
17Önceki18 Akhisar Bld. Spor5-42
18Önceki17 E. Buyuksehir6-52
Puan durumu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Skubic’in vuruşunda top ağlarla buluştu ama gol ofsayt gerekçesiyle yok sayıldı.

25. dakikada gelişen Kayserispor atağında Chery’in ceza sahası içerisindeki vuruşunu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare’nin vuruşunda top ağlarla buluştu ama hakem Cüneyt Çakır ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR sistemini inceleyen Çakır, golü verdi. 0-1

45+1. dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı kornerde Selim topu Jonsson'un önüne bıraktı. Jonsson'un ceza sahası dışında sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Varela’nın ortasını kaleci Serkan uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chery’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Levent Gülen topu ayağından uzaklaştırınca Fofana topu aldı. Fofana’nın vuruşunu kaleci Lung çıkardı.

63. dakikada Deniz Türüç’ün ortasında Kravets topu Chery’nin önüne indirdi. Chery’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

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