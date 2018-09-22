Konyaspor deplasmanda güldü
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Konuk takımın gollerini 36. dakikada Mustapha Yatabare ve 45'te Jens Jonsson kaydetti. Atiker Konyaspor bu skorla 11 puana yükseldi, Kayserispor ise 8 puanda kaldı. Kayserispor bu sezon sahasında ilk defa kaybetti. 6. hafta sonunda Konyaspor tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den aldı. Rıza Çalımbay'ın ekibi başarılı grafiğini sürdürdü. Konyaspor ligde bir sonraki hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Beşiktaş'a konuk olacak.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun ,
Kayserispor: Lung , Tiago Lopes , Levent , Kana Bıyık , Atila Turan , Rotman , Mensah (Varela dk. 46 ), Deniz , Bilal (Kravets dk. 57 ), Chery , Umut Bulut
Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Atiker Konyaspor: Serkan , Skubic , Uğur , Selim , Ferhat , Jonsson , Jevtovic , Ömer Ali Şahiner (Abro dk. 89 ?), Fofana (Vedat dk. 79 ), Milosevic (Huertas dk. 61 ), Yatabare
Yedekler: Mahmut, Volkan, Diagne, Ali Turan, Jahovic, Hadziahmetovic, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 36), Jonsson (dk. 45+1) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Atila Turan (Kayserispor), Fofana, Jonsson (Atiker Konyaspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki2
|Başakşehir
|6
|8
|13
|2Önceki1
|Galatasaray
|5
|8
|12
|3Önceki3
|Kasımpaşa
|5
|3
|12
|4Önceki5
|Konyaspor
|6
|3
|11
|5Önceki4
|Beşiktaş
|5
|3
|10
|6Önceki8
|Yeni Malatyaspor
|6
|2
|10
|7Önceki9
|Ankaragücü
|6
|1
|10
|8Önceki12
|Göztepe
|6
|0
|9
|9Önceki6
|Kayserispor
|6
|-1
|8
|10Önceki7
|Trabzonspor
|6
|2
|7
|11Önceki10
|Antalyaspor
|5
|-4
|7
|12Önceki11
|Fenerbahçe
|5
|-1
|6
|13Önceki13
|Alanyaspor
|5
|-7
|6
|14Önceki15
|Bursaspor
|6
|-1
|5
|15Önceki14
|Sivasspor
|5
|-4
|5
|16Önceki16
|Çaykur Rizespor
|6
|-3
|3
|17Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|5
|-4
|2
|18Önceki17
|E. Buyuksehir
|6
|-5
|2
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Skubic’in vuruşunda top ağlarla buluştu ama gol ofsayt gerekçesiyle yok sayıldı.
25. dakikada gelişen Kayserispor atağında Chery’in ceza sahası içerisindeki vuruşunu defans uzaklaştırdı.
36. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare’nin vuruşunda top ağlarla buluştu ama hakem Cüneyt Çakır ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR sistemini inceleyen Çakır, golü verdi. 0-1
45+1. dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı kornerde Selim topu Jonsson'un önüne bıraktı. Jonsson'un ceza sahası dışında sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Varela’nın ortasını kaleci Serkan uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chery’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Levent Gülen topu ayağından uzaklaştırınca Fofana topu aldı. Fofana’nın vuruşunu kaleci Lung çıkardı.
63. dakikada Deniz Türüç’ün ortasında Kravets topu Chery’nin önüne indirdi. Chery’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
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