Konyaspor, Bursaspor'a hazırlanıyor! 6 eksik...
Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Ligin 20’inci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. 5e 3 ile devam eden antrenmanı 8e 8 topla oyun ve taktik çalışma ile tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson, Mücahit Can Akçayın yer almadığı antrenmanda Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
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