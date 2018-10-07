Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında kavga çıktı!
U21 Ligi'nde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta kavga çıktı. Konuk takım Beşiktaş'ın oyuncuları ile Konyaspor'lu futbolcular ve teknik heyet arasında çıkan kavgaya sahaya giren polisler müdahale etti.
Beşiktaş U21 takımı Konyaspor U21 takımı maç sonrasında önce saha kenarındaki teknik ekipten Taner Ay ve Haldun Üstel bir grup taraftar ve futbolcular tarafından tartaklandı. Siyah beyazlı takımın teknik adamı Yasin Sülün ise yumruklara maruz kaldı.
Maç bitiminde taraftar, teknik ekip ve futbolcuların saldırısı ile karşılaştıklarını belirten Teknik Direktör Yasin Sülün “Hiç bu kadar kötü bir durumla karşılaşmadık. Rakibimiz Konyaspor kenar yönetimi ve taraftarlar futbolcular ile hepimize saldırdılar. Çok kötü bir gün geçirdik” dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle