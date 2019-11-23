Siyah-beyazlılar, son 15 lig maçında yeşil-beyazlı rakibini 6 kez yenebildi. Konya'da yapılan 18 maçtan 6'sını kazanabilen Beşiktaş, rakip sahadaki son 8 müsabakadan ise sadece birinde galip gelebildi



Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 36 karşılaşmanın 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabakada ise kazanan taraf son dakika golüyle 3-2'lik sonuçla Beşiktaş oldu.



Beşiktaş son 15 maçta 6 kez kazanabildi



Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Bu arada iki takım arasındaki 36 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



Konya'daki maçlar



Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 18 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 10 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi. Konya'da Beşiktaş 29, ev sahibi ekip 21 gol attı. Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 7 müsabakanın 6'sında berabere kaldı, birini yitirdi.



Beşiktaş'tan tarihi fark



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 36 maçta, siyah beyazlı ekip rakibine sadece dört kez mağlup oldu. Konyaspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı son sekiz Süper Lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, bu sekiz karşılaşmanın yedisinde her iki takım da gol atmayı başardı.

Konyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi ancak bu maçların dokuzunda sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de beş maçtır yenilmeyen ve bu maçlarda kalesinde bir gol gören Beşiktaş, Abdullah Avcı dönemindeki ilk altı lig maçının birini kazanabilmiş ve bu maçların sadece birinde kalesini gole kapatabilmişti.

Abdullah Avcı, teknik direktör olarak Aykut Kocaman ile Süper Lig'de karşılaştığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti. Avcı, rakibine karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta ise bir kez kazanabilmişti. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım. Beşiktaş bu sezon deplasmanda geriye düştüğü tüm lig maçlarını kaybederken, öne geçtiği tek maçta sahadan galip ayrıldı. Bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor'un, kalesinde gördüğü son sekiz golün altısı ceza sahası dışından geldi. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Farouk Miya'dan geldi. Beşiktaş'ın bu sezon ligde deplasmanda attığı beş golün üçünün asistini Adem Ljajic yaptı.