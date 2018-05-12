Konyaspor beraberliği zor kurtardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor beraberliği zor kurtardı
GeriFutbol Konyaspor beraberliği zor kurtardı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
12.05.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Konyaspor beraberliği zor kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor beraberliği zor kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Selim Ay (xxx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xx), Moke (x)(Dk.46 Orkan Çınar x), Ömer Ali Şahiner (xxx), Milosevic (xx), Fofana (xx)(Dk.63 Jahovic xx), Eto'o (xx) (Dk.85 Yatabare x)
GÖZTEPE: Beto (xx)- Poko (xx), Reis (xx), Leo (xx), Kosanovic (xx), Tayfur Bingöl (xx), Selçuk Şahin (xx)(Dk.85 Ngando x), Ghilas (xx)(Dk.79 Gouffran x), Castro (xx), Halil Akbunar (xx) (Dk.90+1 Rotman x), Demba Ba (xxx)
GOLLER: Dk. 75 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) - Dk. 56 Demba Ba (Göztepe)
SARI KARTLAR: Skubic, Serkan (Atiker Konyaspor), Selçuk Şahin, Demba Ba, Halil Akbunar, Beto (Göztepe)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 89 Poko (Göztepe)

8'inci dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortasında cezayayı üzerinde topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
25'inci dakikada Poko'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Demba Ba'nın şutu kaleci Serkan'da kaldı.
28'inci dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında caza sahası hemen dışında topla buluşan Castro'nun şutu kaleci Serkan'da kaldı.
30'uncu dakikada sağ kanattan Kosanovic'in kullandığı korner atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Ghilas'ın kafa vuruşunda Ferhat Öztorun topu çizgi üzerinden çıkardı.
56'ıncı dakikada Halil Akbunar'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda altıpas üzerinde topa dokunan Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
68'inci dakikada zol kanattan Ferhat Öztorun'un ortasında caza sahasında iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada ceza sahası içeresinde topla buluşan Eto'o'nun şutunu kaleci Beto çeldi. Dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
87'nci dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.
89'uncu dakikada Yatabare'yi düşüren Poko sarı kart gördü. Hakeme itirazlarını sürdüren Poko, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, 1-1- sona erdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rekorlarla şampiyonluğa...

Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri!

Hamburg olaylı maçın ardından resmen küme düştü!

'Galatasaray, bir Aslan gibi saldırdı'