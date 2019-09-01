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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.09.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Konyaspor beraberliğe abone! Son 18 lig maçında...

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Konyaspor beraberliğe abone! Son 18 lig maçında...

Konyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki Antalyaspor maçından sonra oynadığı 18 lig maçında sadece bir galibiyet alabildi.

Süper Lig’in üçüncü haftası geride kalırken, Konyaspor oynadığı üç maçtan da sahadan bir puanla ayrıldı. Yeşil beyazlıların bu sonuçta oynadığı son 6 maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.

Konyaspor, geçtiğimiz sezonun 19’uncu haftasında sahasında oynadığı Antalyaspor maçını 2-0 kazanmıştı, Yeşil beyazlılar o maçtan sonra oynadığı 18 lig maçında 13 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken tek galibiyetini Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 4-2’lik skorla geçerek elde etti.

Yeşil beyazlı ekip, evinde oynadığı son 10 maçtan ise galip gelmeyi başaramadı. Konyaspor, evinde oynadığı 10 maçta 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

TARAFTARLARDAN SİTEM

Taraftar grupları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda, "Artık galibiyet görmek istiyoruz. Geçen senenin beraberlik rekorunu bu sene kıracak gibiyiz. Beraberliklere abone olduk. Adımız beraberlikler takımı oldu" şeklinde açıklamalarda bulundular.

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Konyaspor beraberliğe abone Son 18 lig maçında...

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