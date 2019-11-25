Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki
GeriFutbol Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
25.11.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki

"Maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir. Son iki maçta verdiği can yakan kararlar ile sonuca doğrudan etki eden Fırat Aydınus'un orta hakem ve VAR hakemi olarak bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyorum"

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Süper Lig'de haftasonu Beşiktaş ile oynadıkları maça ilişkin, "Maçın hakemi Fırat Aydınus
karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir." dedi.

Kulluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakem Fırat Aydınus'un karşılaşmanın VAR görüntülerini çok hızlı izlediğini söyledi.
Bu anlamda hakem Aydınus'un "tarihe geçtiğini" ifade eden Kulluk, şöyle konuştu:

"Beşiktaş ile kendi sahamızda oynadığımız maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir. Yine kendisi maçın genelinde de gördüğü değil düşündükleri doğrultusunda kararlar vermiş, bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmış ve oyuncularımızın mücadele gücünü sindirmiştir. Bunun sebeplerinin başında müsabakaların hakemlerinin açıklanmasının hemen ardından çok ağır ifadeler, hakaretler, kötü sözlerle Fırat Aydınus'u baskı altına alma girişimleri gelmektedir. Maalesef bu düzeyde bir hakem sosyal medya terörüne direnememiştir."

Aykut Kocaman: Tehdit edecek bir şey yapmadık
Aykut Kocaman: Tehdit edecek bir şey yapmadık

"Net golümüz iptal edilmiştir"

Kulluk, geçen sezon Bursaspor-Fenerbahçe ve bu sezon da Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçlarında atılan benzer gollerin karşılaşmaların hakemleri tarafından nizami kabul edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu iki emsal örnek karşımızdayken oyuncumuz Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş kalecisinin görüş açısını hiçbir şekilde kapatmadığı ters açılarda son derece net görünmekteyken, Fırat Aydınus ve onu pozisyonu izlemesi için davet eden VAR hakemlerinin marifetiyle net golümüz iptal edilmiştir. Geçen sezon yine aynı hakem Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığımız karşılaşmanın hemen başında rakip oyuncunun futbolcumuza yaptığı kasıtlı hareketi gözünün önünde olmasına rağmen kırmızı kartla cezalandırmamış ve bu davranışı maçın sonucunu belirlemiştir."

"Anadolu takımlarının emekleri bir düdükle heba oluyor"

Milli maç arasında Konyaspor'un 15 gün çalıştığını belirten Kulluk, "Fırat Aydınus'un hatalı kararı yüzünden güçlü başladığımız maç lehimizde devam edecekken, bambaşka bir noktaya geldi. Kazanamadığımız için de önemli bir maddi gelirden olduk. Bunların hesabını kim verecek? Benzer hataları belli başlı takımlara karşı yapan hakemler haftalarca görev alamıyor. Bunun bilincinde oldukları için de maalesef Anadolu takımlarının emekleri bir düdükle heba oluyor. Son iki maçta verdiği can yakan kararlar ile sonuca doğrudan etki eden Fırat Aydınus’un orta hakem ve VAR hakemi olarak bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (25.11.2019)
daha fazla video için

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluktan hakem Fırat Aydınusa tepki

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle