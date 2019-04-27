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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.04.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Biz de G.Saray maçına atanan hakemlerin..."

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Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Biz de G.Saray maçına atanan hakemlerin..."

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Pazartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "En sonunda söyleyeceğimizi başta ifade edelim; Galatasaray Başkanı sayın Mustafa Cengiz'in yapmış olduğu açıklamada 'Bizim lehimize de hatalar yapılmasın, biz bundan da hoşnut olmayız. Bunun için biz mümkün olan en adaletli, gördüğünü çalan ve üst üste hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz' ifadeleri yer almıştır. Atiker Konyaspor kulübü olarak biz de bu maça atanan hakemlerin adaletli olmalarını, düşündüklerini değil gördüklerini korkmadan çalmalarını ve sergiledikleri yönetimin olumsuz anlamda maçın önüne geçmemesini diliyoruz."dedi.

TRABZONSPOR MAÇI HATIRLATMASI

Açıklamasında Trabzonspor maçı öncesi yaşananlara değinen Hilmi Kulluk, "Hatırlanacağı üzere sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka öncesinde ev sahibi kulübün hafta içi yaptığı açıklamalardan maçı yönetecek hakemler etkilenmiş ve akıl almaz kararlara imza atmışlardı. Biz o dönemde gündemin daha fazla gerilmemesi için sağduyulu davranarak hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştık. Ancak o günkü iyi niyetimiz ne yazık ki bize pahalıya mal oldu. Şimdi açık ve net bir şekilde bu maçta sonucu doğrudan etkileyecek herhangi bir hakem hatasına tahammülümüz olmadığını ifade ediyoruz. ’VAR’ sistemi bu hataları en aza indirgemek için yürürlüğe girdi ama ne yazık ki bu sistem konu Atiker Konyaspor olunca bir çok maçta tersine işledi. Fenerbahçe maçında Adis Jahovic'e, Rize maçında Skubic'e gösterilen kırmızı kart pozisyonunu o günden bu yana birçok müsabakada defalarca gördük ama hiç birinde atılan futbolcuya rastlamadık. Yine Beşiktaş maçının son dakikalarında durum 2-2 iken futbolcumuz Amirin pozisyonu için VAR hakemleri müsabakanın baş hakemine hiçbir uyarıda bulunmadı. Evet Galatasaray kulübünün sayın başkanına bu bağlamda sonuna kadar katılıyoruz ve birilerinin oyuna hile katmamasını, ortaya konacak yönetimin futbol kamuoyunun vicdanını kanatmamasını diliyoruz. diye konuştu.

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Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Biz de G.Saray maçına atanan hakemlerin...

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