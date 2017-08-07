Konyaspor Başkanı Ahmet Şan: Tribünler politize olmamalı

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, 2-1 biten Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Şan’ın yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

Şan'In açıklaması şöyle:

Zorlu bir mücadeleydi. Her iki takım da varığını yoğunu ortaya koydu. Güzel bir maç oldu. Beşiktaşlı futbolcuları da tebrik ediyorum. Maç sonundaki jestlerinden dolayı da tebrik ederim. Takımlar henüz hazır değil. Ona rağmen güzel bir maçtı. Sezona yine kupayla başlamış olduk. İstikrar önemli. Geçiş sezonu olarak gördüğümüz sezonda teknik heyet ve aramızda yeni katılan futbolculara moral oldu. Aykut Kocaman’a da teşekkür ederim. 3 yıl beraberdik. Bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Hem Kocaman’a hem de Akçay’a yaşattığı başarı için teşekkür ederim.

Futbol Türkiye’de çok seviliyor. Tribünlerin daha nezih bir hale gelmesi lazım. Konyaspor taraftarlarının yaptığını tasvip etmiyorum. İkinci kez oldu. Önlem almak lazım. Gerginliğe sebebiyet verecek hiçbir şey yoktu. Tribünlerin politize olmaması gerekiyor. Aykırı sloganlar atılmamalı diye düşünüyorum. Futbolun değerini düşürmemek gerekiyor. Çok güzel statlar yapıldı. Taraftarlar bu statları çok iyi şekilde kullanmalı. İnşallah bu son olur. Konya’daki maçlarda sinkaflı küfürler çok olmadı. Ufak tefek hadiseler vardı. Hem Eskişehir hem de Samsun’da olanlar bize açıkçası yakışmadı.