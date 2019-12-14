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Futbol
DHA
14.12.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

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Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10’a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

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