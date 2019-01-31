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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Konyaspor, Aykut Kocaman ile yükselişe geçti!

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Konyaspor, Aykut Kocaman ile yükselişe geçti!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında göreve gelen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak, yükselişe geçti.

Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 12 haftada 17 puan toplayan ve 9. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmış ve yerine Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti.

Ligin son haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 puanla 4. sırada girdi.

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yükseliş

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile çıktığı ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 4 mücadelede kalesinde sadece 3 gol gördü.
Bu seride sadece Akhisarspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, sırasıyla Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumpsor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak, 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Konya temsilcisi, rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

Evinde 17 puan topladı

Özellikle evindeki maçlarda başarılı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, iç sahada çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 puanı hanesine yazdırdı.

Atiker Konyaspor, iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, MKE Ankaragücü'nü 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2 ve Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor ile 1-1, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Konya temsilcisi, deplasmanda çıktığı 10 maçtan ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. 

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