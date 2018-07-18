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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol  Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar: “Güçlü bir takım için canla başla çalışıyoruz”
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Futbol
İHA
18.07.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

 Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar: “Güçlü bir takım için canla başla çalışıyoruz”

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 Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar: “Güçlü bir takım için canla başla çalışıyoruz”

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, güçlü bir takım kurmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Konyaspor Kurumsal İletişimden Sorumlu Asbaşkanı Recep Çınar, geçen sezon yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için uğraş verildiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar herkeste inanılmaz bir enerji var. Başta Hilmi Kulluk Başkanımız olmak üzere hem yönetici arkadaşlarımızda, hem de çalışan arkadaşlarımızda müthiş bir heyecan var. Gerek yönetim, gerekse teknik ekip herkes dört koldan canla başla çalışıyor. Kulüpte görev yapan yöneticiler olsun, çalışanlar olsun tüm arkadaşlarımız işin bir tarafından tuttuk ve olaya sahiplendik. Bütün bu çalışmaların karşılığını sezon sonunda almak istiyoruz” diye konuştu.

“TRANSFERLER YÜZ AĞARTACAK”

Transfer çalışmalarına değinen Çınar, “Hilmi Kulluk başkanlığında Selçuk Aksoy, Abbas Kılınç, Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp'tan oluşan transfer komitesi, yeni sezona yüz ağartacak bir kadro ile başlamanın çabasını veriyor. Eksik mevkiler mutlaka takviye edilecek. Bazı isimler üç aşağı beş yukarı piyasada dolaşan isimler. Bazılarını da transfer komitesi ve teknik ekip biliyor. Bu oyuncuların tümü tecrübelerini güvendiğimiz, bu ligde her takımın özel önlemler alacağı ve Atiker Konyaspor formasını en iyi şekilde temsil edecek ve takımımızı başarıya taşıyacak oyuncular” dedi.

“OLMAZSA OLMAZIMIZ TARAFTARIMIZDIR”

Konyaspor'un büyüt taraftarlarına yeni sezonda çok daha fazla ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Recep Çınar, “Şu bir gerçek ki, taraftarlarımız bizim olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Dolayısıyla onlarsız bir Konyaspor düşünülemez. Bu sezon taraftarlarımızın üzerine çok daha fazla iş düşecek. Açık konuşmak gerekirse, bizim kendilerinden beklentilerimiz yüksek. Özellikle kombine biletlere ilgi ve alakaları bize sezon öncesi umut veriyor. Taraftarlarımızın hem maddi hem de manevi desteklerinin artarak devam edeceğini arzuluyorum” şeklinde konuştu.

“BEL ALTI VURUŞLARIN ÇIKIŞ NOKTASI BELLİ”

Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından bel altı vuruşlarla yönetimi yıpratmaya çalıştığını, ancak bunları kesinlikle ciddiye almadıklarını vurguladı. Çınar, “Bu insanlar eleştirilerini yaparlarken, biraz duygusal davranıyorlar. Dolayısıyla bunlar yaptıkları bu bel altı vuruşlarla, bir bakıma kendilerini ele veriyorlar. Niyetlerinin Konyaspor olmadığını gösteriyorlar. Biz yönetim olarak olumlu eleştirilerden kendi nasibimize düşeni alıyor ve yararlanma yoluna gidiyoruz. Bu olumsuz eleştirilerle ilgili daha açık konuşmak gerekirse, bu insanlar olayları çarpıtarak, bilgileri de yalan yanlış yorumlayarak ya da abartarak dikkatleri üzerlerine çekmek istiyorlar. Biz bu bel altı yorumlar veya eleştireler üzerinde durmak ya da düşünmek yerine, sahip olduğumuz beceri, yetenek ve gücü, daha doğrusu mesaimizi kulubümüzün çıkarları doğrultusunda kullanarak, bunun da daha doğru bir yöneticilik aklı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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