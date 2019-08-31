Konyaspor - Antalyaspor (Maç önü)
Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Konyaspor ve Antalyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Konyaspor'un 11'i: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Ferhat Öztorun, Daci, Skubic
Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo
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