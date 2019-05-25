Konyaspor - Akhisarspor
Spor Toto Lig'de sezonun kapanış haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Anlatım" sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Hadziahmetovic, Jahovic.
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa Nizam, Caner, Kadir Keleş, Rotman, Regattin, Eray, Serginho, Barbosa, Cikaleshi.
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