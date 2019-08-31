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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

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Konyaspor 2-2 Antalyaspor

Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Konyaspor ve Antalyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor mücadelede Serdar Özkan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Konyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Bajic ve Miya'nın golleri durumu 2-1'e getirdi. 84. dakikada ise Antalyaspor Mukairu'nun golü ile skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçın önemli dakikaları

14'üncü dakikada Ali Turan'ın ceza sahası içerisinde Serdar Özkan'ı düşürmesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
16'ncı dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1
19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Serdar Özkan'ın pasında kale önünde topla buluşan Gustavo Blanco'un vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
28'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, defanstan seken topu önünde bulan Milosevic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine Milosevic'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü geçirsiz saydı.
36'ncı dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Gustavo Blanco'un sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.
60'ıncı dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Erdon Daci'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1
72'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.
75'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bajic'in pasında rakip takım oyuncu Ufuk Akyol'a çarpan top Miya'nın önünde kaldı. Yeni transfer Miya, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 2-1
85'inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasına hareketlenen Mukairu'nun sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Osman Gökhan Bilir (xx), Kamil Çetin (xx)
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xxx), Ali Turan (x) (Dk.46 Ali Çamdalı x), Ferhat Öztorun (x) (Dk.46 Miya xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Erdon Daci (xx), Milosevic (xxx) (Dk.88 Mücahit Can Akçay x), Bajic (xxx)
ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xxx), Bahadır Öztürk (xx), Diego (xx), Celustka (xx) (Dk.76 Tarık Çamdal x), Ufuk Akyol (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk.78 Mukairu xx), Serdar Özkan (xxx), Charles (xx), Aatif Chahechouhe (xx) (Dk.67 Fredy xx), Gustavo Blanco (xx)
GOLLER: Dk. 60 Bajic, Dk. 75 Miya (Konyaspor) - Dk.16 Serdar Özkan (P), Dk. 85 Mukairu) (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Konyaspor) - Gustavo Blanco, Boffin (Antalyaspor)

 

 

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

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Konyaspor 2-2 Antalyaspor

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