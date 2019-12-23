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Futbol
23.12.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Konyaspor 0-1 Trabzonspor | Maçın golleri ve özeti

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Konyaspor 0-1 Trabzonspor | Maçın golleri ve özeti

Trabzonspor, Konyaspor'u deplasmanda tek golle mağlup edip 3. sıraya yerleşti.

Karşılaşmadan dakikalar

İlk yarı

Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Milosevic'in sert şutunda, top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.r, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

70. dakikada Miya'nın uzaktan sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.

73. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı top Miya'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Alper Uludağ'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

Konyaspor 0-1 Trabzonspor | Maçın golleri ve özeti

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic (Dk. 80 Hurtado), Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 46 Yusuf Sarı, Dk. 83 Ekuban), Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Gol: Dk. 37 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ali Turan, Dk. 69 Skubic, Dk. 90 2 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 67 Obi Mikel, Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

 

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