Konya'nın rakibi Salzburg, kıl payı

Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Red Bull Salzburg, Avusturya Bundesliga'nın 8. haftasında Mattersburg'un konuğu olurken, maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
Maç karşılıklı ataklarla başlarken 12. dakikada Munas Dabbur'un golüyle Salzburg, deplasmanda 0-1 öne geçti.
Golden sonra oyunu bırakmayan Mattersburg 18. dakikada Salzburg'un golüne Andreas gruber ile cevap verdi.
Taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İkinci yarının son dakikasında Amadou Haidara topu ağlarla buluşturdu ve Salzburg'a 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Salzburg, Avusturya Bundesliga'da 17 puan ile ikinci sırada yer aldı.