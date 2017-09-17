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Konya'nın rakibi Salzburg, kıl payı

Red Bull Salzburg, deplasmanda Mattersburg'u son dakika golü ile 1-2 mağlup etti.

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Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Red Bull Salzburg, Avusturya Bundesliga'nın 8. haftasında Mattersburg'un konuğu olurken, maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Maç karşılıklı ataklarla başlarken 12. dakikada Munas Dabbur'un golüyle Salzburg, deplasmanda 0-1 öne geçti.

Golden sonra oyunu bırakmayan Mattersburg 18. dakikada Salzburg'un golüne Andreas gruber ile cevap verdi.

Taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarının son dakikasında Amadou Haidara topu ağlarla buluşturdu ve Salzburg'a 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Salzburg, Avusturya Bundesliga'da 17 puan ile ikinci sırada yer aldı.

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