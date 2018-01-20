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Konyalılar iddialı! Galatasaray'dan bir adım öndeyiz...

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi. Baydar, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi Galatasaray'dan bir adım daha önde görüyoruz" dedi.

DHA
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda Trabzonspor'u eleyerek çeyrek finale çıkmaya hak kazanan Atiker Konyaspor, Galatasaray ile eşleşti.

Galatasaray eşleşmesini değerlendiren Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, şunları söyledi: "Galatasaray'ın gücüne saygı duyuyoruz. Hem ligde hem de kupada iddialılar. Onlar ne kadar iddialıysa bizde o kadar iddialıyız. Kupanın son şampiyonuyuz. Galatasaray maçında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"GALATASARAY'DAN BİR ADIM ÖNDEYİZ"
Galatasaray'a karşı bir adım önde olduklarını belirten Baydar, "Hiç abartmadan söylüyorum. Galatasaray'a karşı kendimizi bir adım daha önde görüyorum. Oynadığımız futbolla, teknik heyetle, yönetimimizle bunu gösteriyoruz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Onlar da gücümüze güç kattı. Eksiklerimizi tamamlayarak kadro kalitemizi de artırdık. Trabzonspor maçında da bunu gösterdik. Herzaman olduğu gibi taraftarımız, şehrimiz bize destek verdiği sürece Galatasaray'ı neden elemeyelim" diye konuştu.

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