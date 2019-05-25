Konya'da sessiz son
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor ile Akhisarspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.
17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.
Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
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