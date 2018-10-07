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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor HaberleriKonya'da çılgın maç! 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...
GeriSpor Konya'da çılgın maç! 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...
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Spor Arena
07.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Konya'da çılgın maç! 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...

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Konya'da çılgın maç! 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı! Vida, ceza alanı içerisinde kaleye doğru giden topa elle müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Konyaspor'da Yatabere 31. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Konyaspor ikinci yarı ise avantajı tepti. 52. dakikada 2. defa beyaz noktaya giden Yatabare bu kez penaltıyı kaçırdı. Beşiktaş'ta 79. dakikada Vagner Love 1 dakika sonra ise Lens sahneye çıktı ve attıkları gollerle Beşiktaş 2-1 öne geçti. 90+4'te ise Konyaspor, Hurtado'nun golüyle 2-2 eşitliği yakaladı. Maçın geride kalan süresinde gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.Bu sonucun ardından Beşiktaş haftayı 15 puanla, Atiker Konyaspor ise 12 puanla tamamladı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Diagne (xx) (Dk. 84 Traore x), Uğur Demirok (xxx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xx) (Dk. 75 Amir Hadziahmetoviç x), Volkan Fındıklı (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Hurtado (xxx), Milosevic (xx) (Dk. 63 Fofana x), Yatabere (xxx)
BEŞİKTAŞ: Karius (xx) - Gökhan Gönül (xx), Pepe (xx), Vida (x), Caner Erkin (xx), Atiba (xx), Medel (xx), Quaresma (x) (Dk. 46 Lens xx), Ljajic (xx) (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup xx), Babel (xx), Love (xxx) (Dk. 89 Roco x)
GOLLER: Dk. 31 Yatabare, Dk. 90+4 (Atiker Konyaspor) - Dk. 79 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 28 Vida (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Volkan Fındıklı, Diagne, Ömer Ali Şahiner, Ferhat Öztorun, Skubic, Hurtado (Atiker Konyaspor) - Quaresma, Medel, Ljajic, Lens, Pepe, Babel (Beşiktaş)

Konyada çılgın maç 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...

NOTLAR:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Malmö maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. 

Güneş, Malmö maçının 11'inde yer alan Gökhan Töre, Lens ve Necip Uysal'ın yerine Atiker Konyaspor karşısında Babel, Quaresma ve Atiba'ya şans verdi. 

Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Qaresma, Ljajic, Babel ve Love 11'iyle başladı. 
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano ise kadroya dahil edilmedi. 
Öte yandan Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. 

ATİKER KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK 
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 7. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. 
Çalımbay, Göztepe maçında ilk 11'de yer alan Selim Ay, Jevtovic ve Fofana'nın yerine Diagne, Volkan Fındıklı ve Hurtado'yu sahaya sürdü. 

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic ve Yatabare 11'iyle başladı. 

Ev sahibi ekipte Adis Jahovic, Yeni Amasyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı için kadroda yer almadı. Ali Turan, Jevtovic ve Filipovic ise sakatlıkları nediyle kadroya dahil edilmedi. 
Yeşil-beyazlı futbolcular, destek olmak için maça kollarında Türk Kızılay'ının ambleminin bulunduğu formayla çıktı. 
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan güney trübünündeki taraftarlar, kartonlarla Türk Bayrağı oluşturdu. 

Konyada çılgın maç 4 gol, 2 penaltı, 13 sarı, 1 kırmızı kart...

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