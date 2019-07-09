"Konu para olsaydı Çin’e giderdim"
31 yaşındaki Alman futbolcu, Fenerbahçe’ye para için değil, Almanya dışında bir ülkede kendini ispatlamak ve gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında oynamak için transfer olduğunu ifade etti.
FENERBAHÇE’nin yeni transferi Max Kruse, sarı lacivertli kulübe para için değil gelecekte Avrupa kupalarında forma giyebilmek için geldiğini söyledi. Alman Kicker dergisinin bu hafta kapağında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’yi neden tercih ettiğini şöyle anlattı:
‘HiSLERiMi DiNLEDiM’
“Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa’da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Hislerimi dinledim. Konu para olsaydı; Fenerbahçe’ye değil, Çin’e giderdim. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga’da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum.” Alman futbolcu, poker oynadığı görüntülerin medyada yer almasının kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine de, buna sadece güldüğünü belirterek, “Ben yasak bir şey yapmadım ki. Ben özel hayatımda ne hoşuma gider ve canım ne isterse onu yaparım” diye konuştu.
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