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Konta 2. turda elendi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 9 numaralı seribaşı Johanna Konta, 2 turda elendi.

Hürriyet Haber
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, 2016'da yarı final oynayan Johanna Konta ile dünya sıralamasının 123. basamağındaki Bernarda Pera karşılaştı.

Maçı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 23 yaşındaki Pera, kariyerinin ilk grand slam deneyimini yaşadığı 2018 Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi.
6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 (6-1, 6-1), 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia ise Marketa Vondrousova'yı 2-1 (6-7, 6-2, 8-6) yenerek tur atladı.

2016 şampiyonu Angelique Kerber, Donna Vekic'i, 2008 şampiyonu Maria Sharapova da 14 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova'yı 2-0 ile geçerek 3. tura çıktı.

THİEM VE DJOKOVİC GERİDEN GELDİ

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 2-0 geriye düştüğü dünya 180 numarası Denis Kudla'yı 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) mağlup ederek zor da olsa 3. tura çıktı.

Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic de dünya 39'uncusu Gael Monfils karşısında zor anlar yaşadı. İlk seti 6-4 kaybeden eski dünya 1 numarası Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-1 ve 6-3 alarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Dünya sıralamasının 80. basamağındaki Marton Fucsovics'in 3-1 yendiği 13 numaralı seribaşı Sam Querrey ise turnuvanın dışında kaldı.

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