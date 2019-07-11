Konoplyanka'nın menajeri İstanbul'da! | Fenerbahçe transfer haberleri...
Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani, Ali Koç'la görüşmek için İstanbul'a geldi.
Almanya'dan Sport 1'in haberine göre Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşmek için İstanbul'a geldi.
Konoplyanka'nın sarı-lacivertlilere imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.
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