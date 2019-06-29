Konoplyanka'dan Fenerbahçe için büyük feda
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Konoplyanka, sarı lacivertlilere transfer olabilmek için 2.6 milyon euroyu bırakmaya hazır.
Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerde büyük yol katetti.
Alman Max Kruse'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Yevhen Konoplyanka transferinde bonservis sorununa takılmıştı.
UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde bonservisi olmayan oyunculara yönelen Fenerbahçeli kurmaylar, transfer görüşmeleri tıkanmıştı. Ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için fedakarlıkta bulundu ve görüşmeler başka bir boyut kazandı.
Yanal'ın ısrarla transfer edilmesini istediği Ukraynalı yıldız ile 3 milyon euro yıllık ücret üzerinden anlaşmaya varıldı.
Schalke'nin talep ettiği 6 milyon euroluk bonservis bedelini ortadan kaldırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı yıldızın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız futbol adamı, Schalke'nin talep ettiği bonservis bedelinin kaldırılması talebinde bulundu.
2.6 milyon euroluk feda
Alman ekibi ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ukraynalı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Schalke'den alacağı 2.6 milyon euroyu da bırakmaya hazır olduğunu iletti.
Yevhen Konoplyanka, Schalke forması ile bu sezon 13 maça çıktı. Bu maçlarda 1 defa gol sevinci yaşadı.
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