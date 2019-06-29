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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

Konoplyanka'dan Fenerbahçe için büyük feda

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Konoplyanka'dan Fenerbahçe için büyük feda

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Konoplyanka, sarı lacivertlilere transfer olabilmek için 2.6 milyon euroyu bırakmaya hazır.

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerde büyük yol katetti.

Alman Max Kruse'den sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Yevhen Konoplyanka transferinde bonservis sorununa takılmıştı.

UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde bonservisi olmayan oyunculara yönelen Fenerbahçeli kurmaylar, transfer görüşmeleri tıkanmıştı. Ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için fedakarlıkta bulundu ve görüşmeler başka bir boyut kazandı.

Yanal'ın ısrarla transfer edilmesini istediği Ukraynalı yıldız ile 3 milyon euro yıllık ücret üzerinden anlaşmaya varıldı.

Schalke'nin talep ettiği 6 milyon euroluk bonservis bedelini ortadan kaldırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı yıldızın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız futbol adamı, Schalke'nin talep ettiği bonservis bedelinin kaldırılması talebinde bulundu.

2.6 milyon euroluk feda

Alman ekibi ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ukraynalı yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Schalke'den alacağı 2.6 milyon euroyu da bırakmaya hazır olduğunu iletti.

Yevhen Konoplyanka, Schalke forması ile bu sezon 13 maça çıktı. Bu maçlarda 1 defa gol sevinci yaşadı.

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