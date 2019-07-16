Konoplyanka transferinde son dakika! İşte yapılan teklif...
Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu sol kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka transferinde son aşamaya geldi.
Bild'in haberine göre 5 milyon euro isteyen Schalke, Fenerbahçe'nin sunduğu 3 milyon euroluk son teklifi kabul ettiği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin Konoplyanka transferini her an resmi olarak açıklayabileceği de gelen bilgiler arasında.
Konoplyanka bu sezon Bundesliga'da Schalke formasyla 13 maçta sahaya çıktı ve 654 dakika görev aldı. Ukraynalı futbolcu 1 gol attı, 1 asist yaptı.
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