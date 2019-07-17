Son Dakika: Fenerbahçe transfer haberi | Konoplyanka koptu geliyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bombayı patlatıyor. Kanat bölgesi için daha önce Rodrigues'i kadroya katan sarı lacivertliler, bu kez de bir başka ünlü futbolcuyu bitiriyor.
Sarı lacivertlilerin, bir süredir almaya uğraştığı Konoplyanka ile her konuda anlaştığı Alman Bild Gazetesi tarafından duyuruldu. Almanlara göre; F.Bahçe, 6 milyon Euro bonservis ücreti isteyen Schalke ile pazarlığı sürdürüyor.
TRANSFER çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe’nin, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Alman Bild Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimiyle 29 yaşındaki başarılı futbolcu için 6 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Alman kulübü Schalke’nin pazarlıkları sürüyor. Yevhen Konoplyanka’nın transferi için İspanyol kulübü Sevilla’ya 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Schalke’nin Fenerbahçe’den ilk etapta 6 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürülürken, Alman kulübünün bu rakamı yakın dönemde indirebileceği yönünde önemli sinyaller verdiği belirtiliyor.
Bonserviste indirim için yoğun çaba harcanıyor
SCHALKe’nin talep ettiği bonservis bedelinde Fenerbahçe’nin istediği seviyelere (3-4 milyon Euro) inmesi durumunda Konoplyanka’nın gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceğinin altı çizildi. Haberde ayrıca Schalke ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan sol açık Konoplyanka’nın Alman ekibinden yılda 4 milyon Euro maaş almasına rağmen, Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro’luk teklifine “Evet” dediği vurgulandı. Transfer kulislerinde ise transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı, Fenerbahçe’nin Eljif Elmas’ın satışı ve Jailson ile Zajc’ın olası transferleri sonrası gelecek kaynağı dünyaca ünlü bir forvete harcayacağı konuşuluyor.
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