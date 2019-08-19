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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Konoplyanka için 3 milyon euroya... | Beşiktaş Transfer Haberleri

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Bir süredir pazarlık halinde olunan Ukraynalı yıldızın transferini Beşiktaş bu hafta bitirecek. 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka için Schalke’ye 3 milyon Euro teklif edilecek.

Sivasspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı yönetim transferde teyakkuza geçti. Günlerdir papatya falına dönen sol kanat transferinde yönetim, Yevhen Konoplyanka transferini bu hafta bitirecek. Olumsuz havayı dağıtacak bir isme ihtiyaç olduğuna kesin kanaat getiren yönetim, Ukraynalı futbolcu için Almanya çıkarması yapacak.

Sabah'ın haberine göre; Taraftarın yolunu gözlediği 29 yaşındaki sol kanat için Schalke'ye 3 milyon Euro teklifle gidilecek. Alman ekibine daha önce 2 milyon Euro'yu uzun taksitlerle ödemeyi öneren ancak kabul görmeyen siyahbeyazlılar, teklifini yükselterek 6 eşit taksite yayacak. Kartal, bu transfere hafta içinde noktayı koyacak.

Yevhen Konoplyanka - Galatasaray
Yevhen Konoplyanka - Galatasaray

Bu arada yaz döneminde Schalke'nin kampa dahil etmediği yıldız oyuncunun, idman eksiği oldukça fazla... Futbolcunun durumunu sorgulayan yönetim, en erken 3 haftaya hazır hale gelebileceğini öğrendi. Konoplyanka'nın takıma dahil edilmesi halinde ilk maçına milli aradan sonra Gazişehir karşısında çıkabileceği teknik heyete iletildi. Geçen sezon teknik direktörüyle sorun yaşayan Ukraynalı, 21 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asiste imza koydu. 82 kez milli olup 21 gol atan Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta 66 gol attı, 55 asist yaptı.

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