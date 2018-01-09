Kone'den Samet Aybaba'ya övgü

"İletişim çok önemli bir unsur. Teknik direktör başarılı olmak istiyorsa oyuncularla iletişim halinde olmalı. Samet Hoca (Aybaba) benim için gerçek bir baba. 6 aydır Sivasspor'dayım, Samet Hoca'yla hep iletişim halinde olduk. İlk çalışmalarımıza 10 kişi başladık, kendisi bize sabırlı olmamızı söyledi. Söylediği gibi de oldu. Takım içerisinde hocanın iletişimi çok önemli. Samet Hoca bizimle iletişime devam ediyor. İletişim her şeyin temeli. Başarının olmazsa olmazı iletişim."

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"Biraz önce Samuel Eto'o ağabeyim her şeyi özetledi. Türkiye'de her şey mevcut. Yerli oyuncular sadece daha çok sorumluluk sahibi olmalı. Kendilerini daha çok geliştirmeliler. Ben Türkiye'de kendimi çok rahat hissediyorum, öncelikle ben müslüman bir oyuncuyum bu konuda çok güzel ve Türkiye laik, özgür bir ülke. Kendimi Afrika'da gibi hissediyorum. Türkiye'nin yemekleri çok güzel. Anladığım şey neden Türkiye'den 1 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Sayı artmalı. İletişim çok önemli. Bazın antrenörler büyük futbol kariyerinden gelmese de başarılı olabiliyor. İletişim çok önemlidir. Teknik direktörlük kolay bir iş değil. 20-25 tane kişiyi yönetiyorsunuz. Bence bazı teknik hocaların büyük kariyerleri olabilir ama başarısız olabiliyorlar."