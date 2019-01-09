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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
09.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Kone: "Robinho'nun gidişi üzdü, takıma sahip çıkacağım"

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Kone: "Robinho'nun gidişi üzdü, takıma sahip çıkacağım"

Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci yarısını Antalya Belek’te yaptığı kampla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların deneyimli ismi Arouna Kone, kampta İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk devresine zor bir başlangıç yaptıklarını belirten Kone, “Kaybettiğimiz puanları teker teker kazandık. İlk yarıyı iyi yerde bitirdik. Önemli olan şu an ligin ikinci devresi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapıp, ilk devreden daha iyi performans sergileyerek hak ettiğimiz yeri hedefliyoruz” diye konuştu.

Gelecek sezon Avrupa kupalarını görebileceklerini vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, “Geçen seneden daha iyi yerden bitirebiliriz. Sadece iyi çalışıp, iyi konsantre olup maçlarımızı teker teker kazanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Hakan hocamız bizden yardım istedi”
Hakan Kutlu’nun teknik direktörlük koltuğuna geçmesiyle neler değiştiğinin sorulması üzerine Fildişi Sahilli futbolcu, “Hakan hocamızla yeni bir hava yakaladık. Eksik olan da buydu. Takımdaki tecrübeli olan oyuncular olan bizlerle de konuştu. Bizden yardım istedi. Biz de doğal olarak Hakan hocamıza destek vermek istedik. Benim gibi oyuncular, genç oyuncularla konuşup onlara yeni bir motivasyon vermek istedik. Bu da etkili oldu. Maçlarımızı kazandık. Büyük maçlar kazandık. Umarım bu atmosferi aynı şekilde yakalayıp, devam edeceğiz” diye cevap verdi.

“Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgünüm”
M. Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcu Robinho hakkında konuşan Kone, “Robinho ile iyi anlaşıyordum. O da takımın abisiydi. Tecrübeli bir oyuncu. İkimiz de genç oyuncuları yönlendiriyorduk. İyi bir sinerjimiz de vardı. Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgünüm. Ona bol şanslar diliyorum” dedi.

“Takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım”
Robinho’nun takımdan gitmesinden sonra takım içindeki görevinin arttığını vurgulayan başarılı futbolcu, “Bu futbol; bir gün parlarsınız, bir gün farklı yerlerde olursunuz. Zaten bu sezonun ilk devresini iyi açamadım. Özel hayatımda bir şok yaşadım. Ondan dolayı konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı olarak katkı sağlayamadım. Ama şu an bu takımdayız. Robinho da gitti. Üzerime düşen vazifeyi yapacağım, takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım. Gençlerimizi yönlendireceğim, hocamıza destek olacağım. Umarım ikinci devrede farklı bir Kone ortaya çıkacak. Önemli olan buradaki aile, kulübün menfaatleri ve Sivasspor” değerlendirmesinde bulundu.

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