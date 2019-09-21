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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.09.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı!

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Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı!

Kadınlar Futbol 1’inci Ligi’nde 2013-2017 yılları arasında üst üste 5 sezon şampiyon olarak rekor kıran, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2013’te çeyrek finale kadar yükselen Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı.

Sezon öncesi 4 yabancı, 3 yerli transferi yapan Konak, son 2 yıldır kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda tekrar ulaşmayı, Avrupa’da da marka olmayı hedefliyor.

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın yeni sezona hazırlanan oyuncuları ile teknik ekibi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret ederek başarı sözü verdi.

Konak’ın markası olan takımı makamında ağırlayan Başkan Batur, kulübün özellikle kadınların takım olarak spor yapması noktasında başarıyla öne çıktığını belirterek, "Takımımız, geçmişten bu yana ismini en iyi şekilde duyurmuştur. Geçmişte emeği geçen tüm belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Takımın kurumsallaşmış bir noktaya getirilmesi çok önemli. Biz de daha iyi noktaya getirilmesi için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Hocamız zaten yıllardan beri bu işin içinde. Kadın futbol dünyasını tanıyor ve bu alanda kendisini yetiştirmiş yardımcılarıyla beraber, yıllardan beri emek veriyorlar. Her şey çok güzel olacak. Bu sene de güzel olacak. Biz sizin yanınızda olmaya hazırız" diye konuştu.

Kendisinin de eski futbolcu olduğu ve bir dönem yöneticilik yaptığını hatırlatan Batur, takımın idmanlarına gitmeye karar vererek, sözlerini esprili bir dille, "Takımımız bir görsün bakalım, başkanları topa vurabiliyor mu, topu tutabiliyor mu. 120 metreye top atardık biz, saha 100 metre. Birlikte güzel şeyler yapacağız. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diyerek tamamladı.

Yaptıkları transferlerle daha da güçlendiklerini belirten Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç ise "Hedefimiz şampiyonluk. Kadın futbolu camiasında şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" diye konuştu.

Takım kaptanı Didem Taş da, "Hedefimiz, bu seneyi şampiyon bitirmek ve 5 sene üst üste şampiyon olup Avrupa’da markalaşmak" dedi.

Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı

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