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Komşu'dan, NBA'e komplo suçlaması! Yunanlılar...

Geçtiğimiz sezon NBA'de normal sezonun En Çok Geliştirme Gösteren Oyuncusu (MIP) ödülünü kazanan 22 yaşındaki "Greek Freak" lakaplı süper yıldız genç oyuncu Giannis Antetokounmpo, geçtiğimiz günlerde Facebook hesabından dizindeki sakatlık nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek olan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kaçıracağını ve bunun en büyük hayalkırıklığı olduğunu söylemişti.

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Ancak Yunanistan Basketbol Federasyonu bu durumun tam da böyle olduğunu düşünmüyor. Yunanistan Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Giannis'in Eurobasket için kampa geldiğinden beri bu sakatlık olayının Milwaukee Bucks ve NBA'in bir komplosu olduğunu düşündüğünü belirten açıklamalar yapmıştı.

NBA tarafından ise yanıt gecikmedi. NBA ve Milwaukee Bucks yönetimi, Giannis'in bu sakatlık durumunun bir komplo durumu olmadığını ve bunu kati suretle yalanladıklarını belirtti. Ayrıca NBA ve Bucks yönetimleri, Giannis Antetokounmpo'nun gerçekten oynamasını engelleyen bir diz sakatlığı bulunduğu da açıkladı. (Ajansspor)

Giannis AntetokounmpoYunanistanNBAAvrupa basketbol şampiyonasıSakatlık
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