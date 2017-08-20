Komşu'dan, NBA'e komplo suçlaması! Yunanlılar...

Ancak Yunanistan Basketbol Federasyonu bu durumun tam da böyle olduğunu düşünmüyor. Yunanistan Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Giannis'in Eurobasket için kampa geldiğinden beri bu sakatlık olayının Milwaukee Bucks ve NBA'in bir komplosu olduğunu düşündüğünü belirten açıklamalar yapmıştı.

NBA tarafından ise yanıt gecikmedi. NBA ve Milwaukee Bucks yönetimi, Giannis'in bu sakatlık durumunun bir komplo durumu olmadığını ve bunu kati suretle yalanladıklarını belirtti. Ayrıca NBA ve Bucks yönetimleri, Giannis Antetokounmpo'nun gerçekten oynamasını engelleyen bir diz sakatlığı bulunduğu da açıkladı. (Ajansspor)