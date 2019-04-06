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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
06.04.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Komşu bile isyanda: "Akıllanmadınız mı?"

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Komşu bile isyanda: "Akıllanmadınız mı?"

Olympiakos taraftarı, Slimani transferini Emenike örneğiyle veto etti: "Fenerbahçe'nin kapının önüne koyduklarını bu kulübe sokmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? İslam Slimani'de yaşanan sürecin bir benzeri Emenike'de de yaşandı. Siz hiç akıllanmadınız mı!"

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve kiralık sözleşmesinin bitmesini beklediği İslam Slimani'yi Leicester City de geri istemiyor. Cezayirli oyuncuya kapılarını açmaya hazır olan Olympiakos ise taraftarlarının yoğun eleştirisiyle karşılaştı. Yunan taraftarlar, sosyal medyadan transfer haberlerine tepki gösterdiler. Bir taraftar, "Fenerbahçe'nin kapının önüne koyduğu futbolcuları bu kulübün kapısından sokmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Slimani'de yaşanan sürecin bir benzeri Emenike'nin transferinde de yaşandı, hiç akıllanmadınız mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

PORTEKİZ'E GİTMEK İSTİYOR

Kendisine kulüp arayan Cezayirli golcü ise kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığı Sporting Lizbon formasını yeniden giymek istiyor. Portekiz ekibi de golcü futbolcuya sıcak ancak Slimani'nin yüksek maaşı yönetimi düşündürüyor. 30 yaşındaki santrfor, maaşında indirime gider ya da Leicester City ücretin bir kısmını ödemeyi kabul ederse transfer gerçekleşebilecek.

F.Bahçe'de 15 lig maçında sadece 1 gol atan Slimani, 2013-16 yılları arasında Sporting Lizbon forması giymiş, ikinci sezonunda 31 gol atmıştı.

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