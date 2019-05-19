Kompany, Anderlecht'e geri döndü! Oyuncu-Teknik Direktör...
Manchester City'den ayrılan Belçikalı stoper Kompany, altyapısından yetiştiği Anderlecht'te hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev alacak.
Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, gelecek sezondan itibaren ülkesinin Anderlecht kulübünde oyuncu-teknik direktör olarak görev yapacağını bildirdi.
Kaptanı olduğu İngiliz kulübü Manchester City'deki 11 yıllık kariyerini sonlandıran Kompany, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Anderlecht ile oyuncu-teknik direktör olarak 3 yıllığına anlaştığını belirtti.
33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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Kompany, son olarak Federasyon Kupası'nı bu şekilde havaya kaldırmıştı...
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