KOMEDİ PROGRAMI MI YAPIYORUZ?

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum, son basın toplantısında Rumen bir gazeteci tarafından olta ile protesto edildi.

Protestonun sebebi ise Daum’un geçtiğimiz günlerde “Gazeta Sporturilor” gazetesi hakkında yaptığı “balık paketlemek için en uygun gazete” ifadeleriydi.

63 yaşındaki Alman teknik adam, Ermenistan ve Karadağ ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bir gazeteci ise toplantıya balık oltası ile geldi ve Alman hoca konuşurken oltayı ona doğru uzattı.

Gazeteci Marius Margarit’in bu hareketi hakkında çılgına dönen Alman teknik adam, “Buraya komedi için mi geldik yoksa futbol hakkında konuşmak için mi?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı Şili ile oynadıkları hazırlık maçından sonra eleştirilerin hedefi olmuş ve ‘İstifayı düşünüyor musunuz?’ sorusu karşısında çılgına dönmüştü.

Daum, “Bazen sizden daha fazla Rumen olduğumu hissediyorum. Bu ülke ve insanı için bir şeyler yapmak istiyorum ama siz yardım etmek istemiyorsunuz. Sadece bunu parçalamak istiyorsunuz” şeklinde konuşmuştu.